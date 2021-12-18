Работники КП «Николаевэлектротранс» украсили вагон 1111 праздничной иллюминацией, завтра трамвай будет работать по маршруту №1 – м/н Широкая Балка – Яхт-клуб.
Об этом сообщили в пресс-службе КП «Николаевэлектротранс».
График движения на 19 декабря:
Отметим, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».
Ранее Николаевский горсовет получил предписание Госпродпотребслужбы о запрете всех новогодних мероприятий на Соборной площади. Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что этот запрет не стоит воспринимать категорично.
Как сообщалось, празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. Планировалось, что в этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни.
За проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен.
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Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Работники КП «Николаевэлектротранс» украсили вагон 1111 праздничной иллюминацией, завтра трамвай будет работать по маршруту №1 – м/н Широкая Балка – Яхт-клуб.
Об этом сообщили в пресс-службе КП «Николаевэлектротранс».
График движения на 19 декабря:
Отметим, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».
Ранее Николаевский горсовет получил предписание Госпродпотребслужбы о запрете всех новогодних мероприятий на Соборной площади. Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что этот запрет не стоит воспринимать категорично.
Как сообщалось, празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. Планировалось, что в этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни.
За проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен.