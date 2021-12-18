Работники КП «Николаевэлектротранс» украсили вагон 1111 праздничной иллюминацией, завтра трамвай будет работать по маршруту №1 – м/н Широкая Балка – Яхт-клуб.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Николаевэлектротранс».

График движения на 19 декабря:

отправление от Яхт-клуба: 8:02, 10:00, 12:08, 14:05, 16:08, 18:07, 20:13.

отправление от Широкой Балки: 9:01, 11:10, 13:07, 15:10, 17:07, 19:16, 21.10.

Отметим, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».

Ранее Николаевский горсовет получил предписание Госпродпотребслужбы о запрете всех новогодних мероприятий на Соборной площади. Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что этот запрет не стоит воспринимать категорично.

Как сообщалось, празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. Планировалось, что в этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни.

За проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен.