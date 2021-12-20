Следствие по делу о смерти народного депутата Антона Полякова перебрало много версий причин его кончины и сосредоточилось на двух оставшихся. Согласно первой, он принял наркотик самостоятельно, согласной другой, его заставили.

Об этом начальник киевской Нацполиции Иван Выговский заявил в интервью для «РБК-Украина».

Глава столичной полиции акцентировал, что больше 20 экспертиз близятся к концу. Тем временем, полицейские установили круг общения депутата, который у него установился в последний день жизни.

— Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много технических мероприятий. Но больше что-либо говорить по этому делу я сейчас не могу, — разъяснил Иван Выговский.

Затем он добавил, что на предыдущей неделе сотрудники полиции встречались с членами ВСК по расследованию смерти Полякова и обговорили перспективные направления расследования.

— Что касается телефона Полякова, то по завершении следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию, — отметил начальник полиции Киева.

Как сообщалось, в крови умершего Антона Полякова нашли алкоголь и метадон. Полиция рассматривала две версии смерти нардепа — хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом.

Тело депутата нашли 8 октября.