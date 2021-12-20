Депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко обратилась к главе депутатского корпуса Анне Замазеевой с тем, чтобы не выносить на завтрашнюю сессию вопросы о закрытии школ-интернатов в Казанковском районе и №3 в Николаеве.

Копию обращения она опубликовала на своей странице в Facebook.

— Выехала на президиум областного совета защищать наших детей от закрытия интернатов! Прошу снять с повестки дня сессии вопрос о закрытии трех областных интернатов! — написала Виктория Москаленко.

Напомним, в конце мая в Николаевской облгосадминистрации хотели закрыть специализированную общеобразовательную школу-интернат № 3 для детей с особыми потребностями, которая находится в Ракетной роще, а детей перевести в школу-интернат №2 для детей-сирот с недостатками умственного и физического развития, которая находится в Корабельном районе.

Позже на сессию был вынесен вопрос о ликвидации пяти интернатных учреждений в Николаевской области в связи с реформой деинституционализации форм воспитания. Однако областной совет не поддержал ликвидацию общеобразовательной школы-интернат № 3, расположенной в Николаеве.

В декабре родители воспитанников общеобразовательной школы-интерната №3 Николаевского облсовета в очередной раз попросили не закрывать учреждение.