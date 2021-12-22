Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Николаев набирается большого количества кредитов, которые не в состоянии погасить в последующие годы.

Об этом он рассказал в своем блоге «Непрозорро» на YоuTube.

Видеоблогер напомнил, что на сессии городского совета 14 декабря депутат Сергей Кантор заявил, что из бюджета Николаева на погашение кредитов до 2031 года ежегодно придется отдавать больше 100 миллионов гривен.

Олег Мудрак считает, что вместо кредитов необходимо перераспределить неосвоенные в 2021 году деньги бюджета Николаева.

— На фоне того неиспользованного финансового ресурса, о котором я уже говорил, берутся, берутся и ещё раз берутся кредиты. Мне это напоминает великолепный маркетинг банкиров, перед которым высшие чиновники города просто не могут устоять. Как по-другому объяснить, что при израсходованных деньгах берутся очередные кредиты? Возьмите из тех денег. Перераспределите их — это процедурное решение сессии, за которое голосуется на ту же покупку мусоровозов. Что-то здесь совершенно не так. Вы знаете, есть такая фраза: когда берешь чужое на время, отдаешь свои навсегда. Эта фраза лучше всего подходит для финансово-экономической политики города Николаева, которая сегодня представляет сплошной хаос, непонимание для чего берется, как израсходуется и, самое главное, за чьи средства это все будет погашаться, – сказал Олег Мудрак.

Он также обратился к николаевцам, указав, что взятые городом кредиты придется выплачивать ещё подрастающему сейчас поколению.

— Рекомендую вам начинать рассказывать своим детям и внукам, что когда они станут взрослыми, что часть их налогов будет уходить на погашение процентов и самих кредитов о которых они и слышать не слышали, – добавил Олег Мудрак.

Стоит отметить, что на сегодняшний день общая сумма обязательств города по взятым кредитам составляет 1,6 миллиарда гривен, из которых:

Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» городского совета – 28,2 миллиона евро ;

Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» городского совета – 13,7 миллиона евро ;

Департамент финансов городского совета – 564 тысячи евро ;

Коммунальное предприятие «Николаевпасстранс» городского совета – 5 миллионов евро ;

Предоставленный ПАО «Банк Восток» кредит на ремонт городских дорог – 193,6 миллиона гривен .

Напомним, в октябре 2021 года стал известен перечень городских дорог, которые отремонтируют за 285 миллионов гривен кредитных средств и денег бюджета Николаева. Эти средства планируется распределить следующим образом: 150 миллионов кредитных денег – на капитальный ремонт дорог, 100 миллионов гривен – на текущий ремонт и ещё 35 миллионов гривен – на капитальный ремонт дорог. НикВести писали, что кредитных 150 миллионов гривен планируют потратить преимущественно на дороги частного сектора.

Напомним, что конкурс на кредитование Николаевского городского совета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве выиграло ПАО «Банк Восток». Банк предложил процентную ставку в размере 11,75% годовых.

Позже лидер фракции «Слуга народа» в городском совете Татьяна Домбровская указала, что ставка по кредиту достаточно высокая, а его обслуживание обойдется городу в 17,6 миллиона гривен в год.

Депутат городского совета от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов заявил, что город набирается кредитов, как «собаки блох» и, таким образом Николаев вгоняют в долги.