Сенат Казахстана принял закон о внесении изменений и дополнений в закон по вопросу отмены смертной казни в стране.
Поправками предлагается исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса, сообщается на сайте парламента.
Изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.
— Согласно данному международному документу, страны-подписанты принимают следующие обязательства: 1) не применять смертную казнь и 2) принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении смертной казни в военное время, — говорится в сообщении.
Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе Казахстана будет пожизненное лишение свободы.
Закон об отмене смертной казни должен подписать президент страны Нурсултан Назарбаев.
В настоящее время в Казахстане действует мораторий на смертную казнь.
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Сенат Казахстана принял закон о внесении изменений и дополнений в закон по вопросу отмены смертной казни в стране.
Поправками предлагается исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса, сообщается на сайте парламента.
Изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.
— Согласно данному международному документу, страны-подписанты принимают следующие обязательства: 1) не применять смертную казнь и 2) принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении смертной казни в военное время, — говорится в сообщении.
Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе Казахстана будет пожизненное лишение свободы.
Закон об отмене смертной казни должен подписать президент страны Нурсултан Назарбаев.
В настоящее время в Казахстане действует мораторий на смертную казнь.
Ранее в США впервые за 17 лет казнили заключенного.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак