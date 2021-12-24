Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что в его отношении открыла дело Служба безопасности Украины. По его словам, дело завели по статье 111 Уголовного кодекса, то есть государственная измена.

Об этом Евгений Шевченко написал у себя в Facebook.

Как рассказал нардеп, ему якобы инкриминируют создание «русского мира».

— Если уже информация просочилась, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла для меня дело по ст. 111 УК. Шьют мне создание «русского мира» в Украине... Это связано с моей дружбой с Беларусью, — заявил Евгений Шевченко.

Напомним, парламентарий Евгений Шевченко, исключенный из фракции «Слуга Народа», ранее написал обращение к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой привить украинцев российской вакциной «Спутник V».

До этого 20 апреля, в Минске прошла встреча на тот момент еще народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко и белорусского диктатора Александра Лукашенко.

После этого Евгения Шевченко исключили из президентской партии.

В июле исключенный из парламентской фракции «Слуги Народа» нардеп вновь поехал в Беларусь, на этот раз в Витебск, где проходил фестиваль «Славянский базар» под патронатом режима Лукашенко.