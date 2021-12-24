Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что в его отношении открыла дело Служба безопасности Украины. По его словам, дело завели по статье 111 Уголовного кодекса, то есть государственная измена.
Об этом Евгений Шевченко написал у себя в Facebook.
Как рассказал нардеп, ему якобы инкриминируют создание «русского мира».
— Если уже информация просочилась, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла для меня дело по ст. 111 УК. Шьют мне создание «русского мира» в Украине... Это связано с моей дружбой с Беларусью, — заявил Евгений Шевченко.
Напомним, парламентарий Евгений Шевченко, исключенный из фракции «Слуга Народа», ранее написал обращение к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой привить украинцев российской вакциной «Спутник V».
До этого 20 апреля, в Минске прошла встреча на тот момент еще народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко и белорусского диктатора Александра Лукашенко.
После этого Евгения Шевченко исключили из президентской партии.
В июле исключенный из парламентской фракции «Слуги Народа» нардеп вновь поехал в Беларусь, на этот раз в Витебск, где проходил фестиваль «Славянский базар» под патронатом режима Лукашенко.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что в его отношении открыла дело Служба безопасности Украины. По его словам, дело завели по статье 111 Уголовного кодекса, то есть государственная измена.
Об этом Евгений Шевченко написал у себя в Facebook.
Как рассказал нардеп, ему якобы инкриминируют создание «русского мира».
— Если уже информация просочилась, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла для меня дело по ст. 111 УК. Шьют мне создание «русского мира» в Украине... Это связано с моей дружбой с Беларусью, — заявил Евгений Шевченко.
Напомним, парламентарий Евгений Шевченко, исключенный из фракции «Слуга Народа», ранее написал обращение к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой привить украинцев российской вакциной «Спутник V».
До этого 20 апреля, в Минске прошла встреча на тот момент еще народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко и белорусского диктатора Александра Лукашенко.
После этого Евгения Шевченко исключили из президентской партии.
В июле исключенный из парламентской фракции «Слуги Народа» нардеп вновь поехал в Беларусь, на этот раз в Витебск, где проходил фестиваль «Славянский базар» под патронатом режима Лукашенко.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак