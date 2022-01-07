В Кыргызстане прошли протесты против отправления силовиков в Казахстан — их собираются ввести в страну в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Парламент обсуждал это за закрытыми дверями и в конце концов все-таки решил отправить военных, сообщают «Радио Свобода» и BBC.

В пятницу, 7 января, однопалатный парламент страны — Жогорку Кенеш — собрался на экстренное совещание, где рассматривали этот вопрос. Согласно Конституции страны, любое размещение Вооруженных Сил Кыргызстана за пределами его территории должно одобрить большинство депутатов (не менее двух третей).

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (куда входит и Кыргызстан) в ночь на 6 января и попросил организацию помочь с «антитеррористической операцией».

Но тогда, 6 января, депутаты Кыргызстана не смогли рассмотреть этот вопрос из-за отсутствия кворума. По итогу Кыргызстан оставался единственной страной в ОДКБ, которая еще не согласовала отправку своих сил.

На фоне этого в стране происходили протесты против отправки войск. На главную площадь Бишкека вышли активисты с лозунгами: «Кыргыз в казаха стрелять не будет», «Кыргыз казаху ㅡ брат» и «ОДКБ – это Россия!». В соцсетях люди распространяли призывы не вводить силовиков в Казахстан.

Среди других требований протестующих было и проведение заседания об отправке войск в открытом режиме для СМИ и наблюдателей от общественности. Но 7 января парламент страны решил обсудить этот вопрос за закрытыми дверями: по данным Kaktus.media, 69 депутатов проголосовали «за» отправку военных, 7 — «против».

Ранее глава Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчибек Ташиев заявлял, что в Казахстан отправят 150 военнослужащих, 8 бронетехников и 11 единиц техники.

Как пишет hromadske, на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении протестов и заявил о «террористической угрозе». В ОДКБ, кроме Казахстана, входят Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан — все они уже согласились ввести свой контингент в страну.

Напомним, что тем временем протесты и демонстрации в городах страны продолжаются, а столицу оцепили военные. Технику ввели в Усть-Каменогорск, Шымкент и другие города. В Алматы силовики и армия до сих пор ведут «зачистку» от демонстрантов и, как говорят власти, «боевиков». Неспокойная ситуация пока только в Алматы. Аэропорт города закрыт до 9 января.

Помимо этого СМИ сообщили, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который считается фактическим лидером государства, выехал из страны вместе с тремя дочерьми.

Всего в ходе протестов в Казахстане было задержано более 3 тысячи 811 человек, 26 протестующих убито и 26 — ранено.