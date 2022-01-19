Печерский районный суд Киева в среду, 19 января, должен вынести решение по вопросу избрания меры пресечения депутату, экспрезиденту Петру Порошенко.

На предыдущем заседании 17 января, которое состоялось сразу после возвращения Петра Порошенко в Украину из Варшавы и продлилось с перерывами 11 часов, решение так и не приняли.

Заседание суда назначено на 14:00. Дело рассматривает судья Алексей Соколов, которого на должность назначил Петр Порошенко указом от 2017 года.

Прокуроры просят для Петра Порошенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 1 млрд грн залога. Также суд просят обязать политика не выезжать из Киева, сдать загранпаспорта, сообщать следователю об изменении места жительства и носить электронный браслет.

Как сообщалось, перед аэропортом собрались поклонники экс-президента. Люди выкрикивали «Зелю прочь!».

Ранее в партии сообщили, что силовики остановили автобус со сторонниками пятого президента Петра Порошенко, активистами и депутатами от «Европейской Солидарности» из Донецкой области.