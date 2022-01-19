В Польше объявлена первая степень террористической угрозы (ALFA-CPR) в киберпространстве.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр, пишет «Слово и дело».

— Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, которое вводит первый уровень тревоги ALFA-CRP по всей стране. Это самый низкий уровень и касается угроз в киберпространстве. Уровень оповещения действует до 23:59 23 января. Введение уровня ALFA-CRP носит превентивный характер – он связан с кибератаками, которые произошли в Украине в последние дни, – говорится в сообщении правительственного сайта.

Степень угрозы ALFA-CPR является самой низкой из четырех степеней и вводится в случае наличия угрозы террористического характера, касающейся телекоммуникационных систем органов государственной администрации и систем критической инфраструктуры. Она означает ведение усиленного мониторинга безопасности телекоммуникационных систем.

Напомним, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на госсайты Украины. Не работали сайты МОН, МИД, ГСЧС, Кабмина, Минэнерго, сайт «Дія».

Хакеры также с утра 17 января атаковали форум Prozorro Infobox, однако это не повлияло на работу системы закупок Prozorro.

Также сообщалось, эксперты считают, что хакеры, которые атаковали правительственные сайты Украины, могут готовить почву для более серьезных кибератак.