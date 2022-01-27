В МИД России заявляют, что считают неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.

Такое заявление в четверг, 27 января, сделал представитель МИД РФ Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

— Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами, — сказал Алексей Зайцев.

Он считает, что США намерено придерживаются сценария, что РФ должна вторгнуться в Украину.

— Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир… Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию, — заявил Алексей Зайцев.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».

Ранее немецкое издание Bild рассказало о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».

Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.