Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку после трагедии на Южмаше.

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет РБК-Украина.

По словам Николая Балана, он написал рапорт министру внутренних дел.

— С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии, — заявил Николай Балан.

Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране «Южмаша», чтобы они не могли влиять на расследование.

В Днепре нацгвардеец на территории Южного машиностроительного завода застрелил 5 военнослужащих, еще 5 военных ранены.

Напомним, нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, задержан.

Инцидент на заводе «Южмаш», в результате которого военнослужащий национальной гвардии убил пятерых человек и еще пять ранил, нужно изучить максимально детально и обязательно сделать «кадровые выводы». Об этом завил президент Владимир Зеленский.