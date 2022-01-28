С понедельника, 31 января, в Николаеве учащиеся 5-11 классов и воспитанники внешкольного образования переходят на дистанционное обучение.
Об этом сообщили на сайте Николаевского городского совета.
— Такое решение было принято 28 января на внеочередном заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, — сказано в сообщении.
Детсады, специальная школа для детей с нарушением зрения и 1-4 классы в школах будут работать в штатном режиме.
Ранее на Николаевщине впервые выявили «Омикрон».
Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.
Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.
С понедельника, 31 января, в Николаеве учащиеся 5-11 классов и воспитанники внешкольного образования переходят на дистанционное обучение.
Об этом сообщили на сайте Николаевского городского совета.
— Такое решение было принято 28 января на внеочередном заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, — сказано в сообщении.
Детсады, специальная школа для детей с нарушением зрения и 1-4 классы в школах будут работать в штатном режиме.
Ранее на Николаевщине впервые выявили «Омикрон».
Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.
Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.