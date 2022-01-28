С понедельника, 31 января, в Николаеве учащиеся 5-11 классов и воспитанники внешкольного образования переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщили на сайте Николаевского городского совета.

— Такое решение было принято 28 января на внеочередном заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, — сказано в сообщении.

Детсады, специальная школа для детей с нарушением зрения и 1-4 классы в школах будут работать в штатном режиме.

Ранее на Николаевщине впервые выявили «Омикрон».

Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.