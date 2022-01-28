Больше 130 росгвардейцев на самолете переправили из Томска в Курск, от которого до украинской границе остается меньше сотни километров.

Первым об этом сообщило росиздание ТВ2, ссылаясь на источники в аэропорту Томска.

Отправка этой партии военнослужащих непосредственно связана с ситуацией на границе с Украиной, уточняет источник TB2.

Помимо военных из Томска, в самолет на Курск посадили военнослужащих из Северска и Юрги.

За неделю до этого команда аналитиков CIT сигнализировала о переброске российских войск при технике из дальних, восточных областей России поближе к Украине. Полученную информацию эксперты получили благодаря охочим до разговора родственникам военнослужащих, засланных «в командировку».

Напомним, новый эшелон с военной техникой из РФ направился в Беларусь.