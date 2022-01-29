Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказала России в розыске украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука.

В декабре его задерживали в Италии по требованию российской стороны, сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, Национальная полиция обратилась в Интерпол, чтобы выяснить правомерность использования Россией информационной системы Интерпола, в результате чего был задержан Лавренчук.

Людмила Денисова отметила, что согласно ответу Нацполиции, данные Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу российского бюро, были удалены из-за несоответствия положениям статьи 3 Устава. Это означает, что Евгения Лавренчука преследуют по политическим мотивам.

Напомним, 17 декабря 2021 года в Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука, суд Неаполя взял его под стражу на время обработки экстрадиционного запроса из России.

О преследовании режиссера известно, что 8 лет назад он на территории России якобы совершил уголовное преступление. Оно якобы касается мошенничества в крупном размере.

Отметим, что Евгений Лавренчук — украинский театральный режиссер, экс-главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор «Первой украинской школы театра и кино».

Ранее сообщалось, что украинский журналист Роман Цымбалюк, который 10 лет работал в Москве для агентства «УНИАН», покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру — его обвиняют в разжигании вражды из-за проукраинских высказываний.