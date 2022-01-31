Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что его заместителю Юрию Степанцу нужно «ясно излагать» мысли, рассказывая о проблемах с бомбоубежищами. По словам мэра, помещения, о которых ранее говорил Юрий Степанец, являются частными.

Об этом он сказал во время аппаратного совещания в понедельник, 31 января, передает корреспондент НикВести.

Александр Сенкевич отметил, что затопленные бомбоубежища без электричества не являются коммунальной собственностью — они либо частные, либо находятся в многоквартирных домах. Отметим, что согласно закону, совместное имущество многоквартирного дома является совместной собственностью совладельцев.

При этом мэр также отметил, что Юрий Степанец как заместитель, курирующий сферу ЖКХ, должен решать проблемы, а «не говорить об этом».

— У нас здесь находится советник городского головы Сергей Карцев и он часто говорит: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Когда ты выступаешь и встречаешься с людьми, это касается Юрия Борисовича (Степанца, — прим.), нужно ясно излагать. Если мы говорим, что у нас есть проблема с помещениями, которые не являются коммунальной собственностью — или частной, или в домах, и там есть проблемы, то надо акцентировать, что у нас есть проблемы с частными помещениями, которые могут стать объектами укрытия. А когда вы еще, кроме того, что занимаетесь АТО/ООС, курируете вопросы ЖКХ, то, наверное, надо об этом не говорить, а исправлять, имея все инструменты. Это касается Юрия Борисовича, — сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич и Юрий Степанец

Городской голова заявил, что вице-мэр пытался перед ним оправдаться за сказанные ранее слова.

— Я вчера вечером с ним разговаривал. Еще раз. Потому что он сказал: «Меня не так поняли». Это как в том анекдоте: «Теперь пойдите всему Привозу расскажите, что у вас не дочка, а сын». Что вас неправильно поняли, — добавил он, отметив, что нужно «правильно формулировать свои мысли».