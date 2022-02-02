В Николаеве в среду, 2 февраля, суд облегчил меру пресечения для подозреваемого в вымогательстве Алексея Тумко до круглосуточного домашнего ареста.

Об этом пишут Преступности.НЕТ.

Как известно, Алексей Тумко проходит по делу о вымогательстве вместе со своим сыном Алексеем Казимировым. Алексею Казимирову, начиная с 16 сентября прошлого года суд не смог избрать меру пресечения, поскольку он игнорировал заседания. 22 сентября стало известно, что местонахождение Казмирова уже неизвестно следствию, и его объявили в международный розыск.

В январе 71-летнего Алексея Тумко отдали под суд. Он с 16 сентября 2021 года был под стражей в Николаевском следственном изоляторе.

Производство назначено к рассмотрению судьей Владимиром Алейниковым.

На заседании 2 февраля адвокат Алексей Тумко отмечал, что его клиент в пожилом возрасте и имеет проблемы со здоровьем, а также говорил об уменьшении рисков в связи с окончанием досудебного расследования.

В итоге судья назначил Алексею Тумко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как известно, 15 сентября скандально известный в Николаеве Алексей Казимиров вместе со своим отцом Алексеем Тумко в составе преступной группы вымогали деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», по информации СБУ, они использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

22 сентября Алексей Казимиров в четвертый раз не явился в Центральный районный суд для избрания ему меры пресечения. После этого суд дал разрешение на его задержание с целью принудительного привода в суд.

Алексей Казимиров находится в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти». По указанной информации его ищут сотрудники Заводского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области, как скрывающегося от органов досудебного расследования.

По данным МВД, Алексей Казимиров исчез 5 октября. Вероятно, тогда было вынесено постановление суда, давшее разрешение задержать подозреваемого.

Ранее в СМИ сообщалось, что разыскиваемый не выезжал за пределы Украины по своему заграничному паспорту.