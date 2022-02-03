В Николаеве вдоль Богоявленского проспекта и улицы Космонавтов продолжают демонтаж билбордов у владельцев которых нет разрешительных документов.

Об этом сообщает департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского.

Отмечается, что особое внимание приделается конструкциям, которые мешают строительству новой троллейбусной линии вдоль Богоявленского проспекта, а также не входят в новую комплексную схему размещения рекламных средств по улице Космонавтов.

— Прошу владельцев, прислушаться к предупреждениям и заранее убрать свои щиты, — подчеркнул директор департамента Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве для прокладки новой троллейбусной линии демонтировали билборд возле автовокзала. Также вскоре планируют убрать 30 рекламных конструкций по Богоявленскому проспекту от автовокзала до улицы Космонавтов.

Напомним, что в течение четырёх лет на строительство троллейбусной линии в Корабельный район Николаева планируют освоить 77 миллионов гривен.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что проводить контактные сети под троллейбусную линию в Корабельный район начнут в следующем году.

Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева. Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

В тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить работы до 15 декабря 2921 года. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.