В Николаеве для прокладки новой троллейбусной линии демонтировали билборд возле автовокзала. Также вскоре планируют убрать 30 рекламных конструкций по Богоявленскому проспекту от автовокзала до улицы Космонавтов.

Об это сообщается на Facebook-странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

— Рядом с Междугородным автовокзалом снесли билборд. Это первая ласточка. В этом году мы планируем освободить от примерно 30 рекламных конструкций проспект Богоявленский от автовокзала до Космонавтов. Это не только поможет свободно проводить работы по строительству новой троллейбусной линии, но и значительно улучшит эстетичный вид этого отрезка, проспект станет безопаснее. У нас уже есть пример с участком от Космонавтов до 295-й Стрелковой Дивизии, — отметил директор департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, что в течение четырёх лет на строительство троллейбусной линии в Корабельный район Николаева планируют освоить 77 миллионов гривен.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что проводить контактные сети под троллейбусную линию в Корабельный район начнут в следующем году.

Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева. Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

В тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить работы до 15 декабря 2921 года. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.