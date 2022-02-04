В пятницу, 4 февраля, в Николаеве демонтировали барельеф Владимиру Ленину с памятного знака возле концертного зала «Юность».
Об этом сообщил николаевский активист Илья Зелинский в соцсети.
На место работ пригнали два автокрана.
Демонтированный элемент памятника Ленинскому комсомолу возле парка «Юность» в Ингульском районе передадут в Николаевский областной краеведческий музей.
По словам первого заместителя главы администрации Ингульского района Антона Ужвы, работы выполняют предприниматели за собственные деньги, пишет Суспільне.
— Из бюджета города деньги на демонтаж не выделяли, — рассказал Антон Ужва.
Выполнить работы ранее мешали погодные условия.
Напомним, что 8 декабря 2021 года исполком Николаевского горсовета разрешил демонтировать несколько элементов памятника Ленинскому комсомолу возле парка «Юность» в Ингульском районе.
Напомним, в селе Мазурово Николаевской области приняли решение, что памятник начальнику дивизии Красной армии Василию Чапаеву таки демонтируют, а территорию вокруг облагородят.
Также сообщалось, что посетителей детского городка «Сказка» теперь встречают обновленные надписи на украинском языке — «Казка». Объект украинизировали после обращения гражданской инициативы «Паперовий фронт».
В пятницу, 4 февраля, в Николаеве демонтировали барельеф Владимиру Ленину с памятного знака возле концертного зала «Юность».
Об этом сообщил николаевский активист Илья Зелинский в соцсети.
На место работ пригнали два автокрана.
Демонтированный элемент памятника Ленинскому комсомолу возле парка «Юность» в Ингульском районе передадут в Николаевский областной краеведческий музей.
По словам первого заместителя главы администрации Ингульского района Антона Ужвы, работы выполняют предприниматели за собственные деньги, пишет Суспільне.
— Из бюджета города деньги на демонтаж не выделяли, — рассказал Антон Ужва.
Выполнить работы ранее мешали погодные условия.
Напомним, что 8 декабря 2021 года исполком Николаевского горсовета разрешил демонтировать несколько элементов памятника Ленинскому комсомолу возле парка «Юность» в Ингульском районе.
Напомним, в селе Мазурово Николаевской области приняли решение, что памятник начальнику дивизии Красной армии Василию Чапаеву таки демонтируют, а территорию вокруг облагородят.
Также сообщалось, что посетителей детского городка «Сказка» теперь встречают обновленные надписи на украинском языке — «Казка». Объект украинизировали после обращения гражданской инициативы «Паперовий фронт».