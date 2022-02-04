Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров считает, что переоборудование крейсера «Украина» в музей поможет Николаеву стать культурной провинцией.

Такое мнение он озвучил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Однако, говорит Юрий Любаров, стоимость такого преобразования значительно превышает стоимость реконструкции ДК «Молодежный» и ДОФа.

— Если завтра открыть наши заводы и сделать из них музей страшных времен войны, судостроения и истории промышленности за последние 200 лет, то конечно [это поможет городу стать культурной провинцией]. Такого нет нигде. Вот в такой музей, под открытым небом, конечно, приедут. Поэтому, когда стояла тема, к сожалению, неосущественная, крейсера «Украина» – вот такой музей был бы очень востребованным, но это безумно дорогие вещи. Никакой дворец культуры «Молодежный» или реставрация ДОФа рядом не стоит со стоимостью из крейсера сделать музей. Даже в цене тяжело сказать, – сказал Юрий Любаров.

Начальник управления также считает, что Николаев должен развиваться как провинция, предлагая туристам что-то уникальное в сфере культуры.

— Нам надо развивать свой провинциализм, в хорошем смысле этого слова. Мы находимся не в столице, не в метрополии – мы находимся на периферии. У нас могут быть два варианта отношений со столицей, в культурном смысле: либо мы колония, либо мы провинция. Колония – это мы полностью поглощены их культурой, а провинция – это мы сохраняем нечто свое и этим своим мы конкурируем. Пример из бизнеса: открывается сеть кафе McDonald's и рядом маленькая столовка. Они могут конкурировать в плане продажи бигмаков? Нет. Свое McDonald's возьмет. Значит, они должны сделать то, чего не делает McDonald's – что-то уникальное, вкусное, небольшое и тем самым завоевать свою часть рынка. Точно также в культуре и искусстве. Мы можем петь то, что поют в Киеве? Конечно, и мы это поем. Но при этом мы не можем конкурировать с ними. Значит мы должны сделать что-то, на что обратят внимание. Как это сделать? Если бы я знал, я бы стал самым счастливым человеком. Это нарабатывается годами, творчески, – сказал Юрий Любаров.





Справка: Ракетный крейсер «Украина» (ранее – «Адмирал Флота Лобов») – советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, – прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Ранее НикВести опубликовали материал «Николаевский судостроительный завод: Что ждет старейшее предприятие города?», в котором заместитель директора «Укроборонпрома» по активам Мустафа Найем выразил убеждение, что концерн выполнит указ Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации крейсер «Украина».

Владимир Зеленский в июле 2019 года был на судостроительном заводе в Николеве и осматривал крейсер «Украина»

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что несмотря на поручение Президента Украины Владимира Зеленского Министерство обороны Украины так и не выплатило «Николаевскому судостроительному заводу» долг почти в 90 миллионов гривен за содержание ракетного крейсера «Украина».

Напомним, в июле 2019 года экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164, бывший крейсер «Украина». Взамен крейсера он показал проект «корветов» и предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе».

В то же время экс-директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города. Он предложил сделать из крейсера музей и установить его возле городища «Дикий Сад».

В сентябре 2019 года украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с петицией по преобразованию в музей крейсера «Украина».

Тогдашний генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в октябре 2019 года сообщил, что не видит целесообразности в достройке ракетного крейсера «Украина», содержащегося на Николаевском судостроительном заводе, поэтому предлагает рассмотреть возможность его продажи.

В июле 2020 года НикВести сообщали, что спустя год после поручения президента Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, процесс разоружения так и не начался.

Ранее также журналисты издания «Настоящее время» сняли документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».

Кроме этого, 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Сам завод подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. Предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Один из цехов «Николаевского судостроительного завода»

Ещё в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставить на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Стоит отметить, что процедура банкротства может затянуться на годы. К примеру, 19 октября 2011 года Николаевский хозяйственный суд, по иску управления Пенсионного фонда в Николаевской области, вынес постановление о возбуждении процедуры банкротства ЗАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». В 2013 году суд признал завод «Океан» банкротом, после чего началась процедура ликвидации. Этот процесс закончился спустя пять лет, 3 декабря 2018 года, когда Николаевский судостроительный завод «Океан» продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».