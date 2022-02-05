В субботу, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии «24 серпня» Сергея Притулы.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники из окружения Сергея Притулы.

— На собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии. Полное название новой политсилы – «Політична партія «24 серпня», — пишет издание.

Как сообщалось, 17 октября прошлого года известный украинский телеведущий, волонтер и экс-член партии «Голос» Сергей Притула провел встречу с жителями Николаева в отеле «Александровский» и заявил о намерениях создать собственную политическую силу.

Напомним, в августе 2020 года Сергей Притула баллотировался от партии «Голос» на должность городского головы Киева.

В феврале Сергей Притула решением партии перестал состоять в политсовете «Голоса», но остается членом партии.

7 июня телеведущий объявил о своем выходе из партии «Голос». При этом он отметил, что политику не покидает.

16 июня фракция «Голос» в Верховной Раде заявила о потери половины своего состава. Десять нардепов покинули фракцию и создали объединение «Справедливость». В качестве причины такого решения они называют «узурпацию власти» в партии прежним руководством в лице Киры Рудик и Ярослава Железняка.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 2-4 сентября, партию Сергея Притулы готовы поддержать 3,2% респондентов.