В понедельник, 7 февраля, в Николаеве дорожные работники начали чистить от мусора ливневые колодцы и забитые решетки ливневок.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог»

Дело в том, что по прогнозам синоптиков, сегодня ночью возможен ливень.

— Забитые решетки ливневых колодцев не могут пропускать воду должным образом и создают проблемы для всех участников дорожного движения, — сказано в сообщении.

Напомним. работы по реконструкции ливневого коллектора по проспекту Центральному в районе остановки «Дормашина» начнут в 2022 году.

Ранее глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.

Кроме этого, летом 2021 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном.

Позже мэр Александр Сенкевич предложил депутату горсовета Владиславу Чайке взять ответственность и сопроводить от начала и до конца проект по ремонту ливневого коллектора в районе Дормашины.