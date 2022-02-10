В Николаеве на конкурсе перевозчиков не оказалось желающих обслуживать маршруты №63, №7 и №24.

Об этом стало известно в ходе проведения конкурса по определению перевозчиков в среду, 9 февраля, сообщили в Николаевском горсовете.

Заявки были поданы только на 2 маршрута — №54 и №83. Как сообщалось ранее, компания «Евротранстехсервис» изъявила желание обслуживать эти два маршрута. Однако члены конкурсного комитета выявили в заявке нарушения, поэтому предприятию разрешили обслуживать только маршрут №54.

В ноябре 2021 года сообщалось, что руководители предприятий-перевозчиков Николаева массово обращаются в городской совет с просьбой пересмотреть стоимость проезда в маршрутках.

Также сообщалось, что городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил разобраться, на каких маршрутах можно уменьшить количество частных «маршруток» и заменить их на новые троллейбусы.