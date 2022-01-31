Городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил разобраться, на каких маршрутах можно уменьшить количество «маршруток» и заменить их на новые троллейбусы.

Об этом он сказал во время аппаратного совещания в понедельник, 31 января, передает корреспондент НикВести.

Руководитель КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков, который курирует кредитные проекты рассказал, что в марте Николаев в рамках кредитной линии от Европейского банка реконструкции и развития должен получить все 40 новых троллейбусов.

— На этой недели планируем закончить работу по оформлению и отправить нашу оценку в банк для согласования наших результатов тендера. У банка есть до месяца времени на ответ после получения документов. Сегодня у нас 27 троллейбусов, плюс заменили тот, с которым произошел несчётный случай. По плану у нас до конца мая (получение всех троллейбусов, — прим.), но мы идем на опережение и надеемся раньше получить эти 40 троллейбусов, где-то в марте получим все, — рассказал Алексей Ушаков.

Мэр города дал поручение подготовить на следующее аппаратное совещание предложение по увеличению маршрутов для новых троллейбусов и уменьшения на них количества «маршруток».

— Получается так, что мы покупаем транспорт, а он ездит полупустым. По моей информации, у нас выгоднее ездят трамваи нежели троллейбусы. У трамваев нет конкуренции по тем направлениям, а у троллейбусов у нас конкуренты и мы им даем зарабатывать, а собственный транспорт ездит полупустым, — сказал он Александр Сенкевич.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что уже определен победитель на поставку троллейбусов на автономном ходу за кредитные деньги ЕБРР.

Напомним, что 11 сентября 2021 года в Николаеве презентовали первую партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра.

Напомним, что в сентябре 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование с Европейским банком реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева. После чего, в ноябре прошлого года, Александр Сенкевич заявил, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.

При этом, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала направление 8 миллионов гривен уставного фонда КП «Николаевэлектротранс» на уплату комиссий и сборов за предоставление кредита ЕБРР на покупку троллейбусов.

Кроме этого, в июне 2021 года вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что покупка нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском. Однако спустя месяц мэр Александр Сенкевич сообщал, что до конца текущего года в Николаеве на маршруты запустят сорок низкопольных троллейбусов.