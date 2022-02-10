В среду, 9 февраля, в Николаевском городском совете состоялся конкурс по определению перевозчиков. «Евротранстехсервис» выбрали победителем на маршруте №54, от которого он ранее отказался.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Перевозчик «Евротранстехсервис» подал заявку на маршруты №54 и №83. Однако члены конкурсного комитета выявили в заявке нарушения — на маршрут №83 обнаружен незарегистрированный транспорт. Также некоторые маршрутки не прошли обязательный технический контроль, что является грубым нарушением условий конкурса.

По результатам рассмотрения городскому голове и исполнительному комитету рекомендовано заключить соглашение с ООО «Евротранстехсервис» только на обслуживание маршрута №54. На обслуживании маршрута №83 предприятию отказали. Перевозчиком по этому маршруту временно определили КП «Николаевпастранс».

Стоит напомнить, что компания «Евротранстехсервис», которая до этого уже работала на маршруте №54, отказалась заключать новый контракт с городом. Тогда было принято решение, что временно обслуживать маршрут №54 будет КП «Николаевпасстранс», а уже в начале 2022 года проведут новый конкурс. Также было направлено на маршрут два лизинговых автобуса «МАЗ».

Также сообщалось, что в августе 2021 года исполком Николаевского горсовета назначил временного перевозчика на автобусном маршруте №54.