Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева получила денежный подарок в 14 миллионов 355 тысяч гривен.

Такие изменения в её финансовом состоянии отображены в электронной декларации на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, пишут НикВести.

Денежный подарок народный депутат получила 26 января от гражданина Валерия Сурина, однако в декларации не указано, кем он приходится Ирине Аллахвердиевой.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года от Валерия Сурина народный депутат также получила денежный подарок в 5,4 миллиона гривен и часы DEFY MIDNIGHT швейцарского бренда Zenith, стоимостью 310 тысяч гривен.

Как показывают данные открытых источников, Валерий Сурин был главой «Рыбгоспобъединения», а на данный момент является учредителем и главой частной компании «Сурин В. В.».

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева подала декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличными 75 тысячи долларов.