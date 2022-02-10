Совет национальной безопасности и обороны на выездном заседании 11 февраля рассмотрит неотложный вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады РФ части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии «Украинской правде».

— Одним из основных вопросов, который будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского. морей. Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил, как неотложный, — сказал Алексей Данилов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей «для учений» — это тактика ползучей оккупации моря.

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины также заявило, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей угрожает суверенным правам Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.