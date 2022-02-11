В Николаеве в понедельник, 14 февраля, учащиеся 5-11 классов и воспитанники внешкольного образования вернутся к очной форме обучения.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

— Напомним, что николаевские школьники из-за ухудшения эпидемической ситуации учились дистанционно в течение двух недель. Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии ТЕБ и ЧС, — сказано в сообщении.

На Николаевщине за последние сутки коронавирус подтвердили у 1114 человек — это новый антирекорд.

Стоит напомнить, что максимальное количество больных COVID-19 было в ноябре прошлого года — 1067.

Максимальное количество больных в новую волну эпидемии составило 1011 случаев. Эти показатели зафиксировали 6 февраля 2022 года.