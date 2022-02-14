У здания Офиса президента проходит акция студентов «Если любишь — уйди!» с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Уфц здания Офиса президента по улице Банковой собралось около 500 человек, люди продолжают прибывать.

К акции приобщились студенты Национального университета «Киево-Могилянская академия», Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Национального авиационного университета, а также других студенческих сообществ Украины.

В руках у протестующих плакаты с надписями: «Шкарлет — прочь», «Жду, когда ты станешь бывшим», «Плагиатору не место в правительстве», «Шкарлет, пора домой», «С Днем Шкарлетина», «Тебе идет твоя отставка».

Основным требованием студентов является отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета и назначить вместо него компетентного специалиста с безупречной репутацией в академическом сообществе.

Ранее Министерство образования и науки не признало результаты выборов президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», потому что они состоялись с нарушениями и объявит повторный конкурс. Министр Сергей Шкарлет заявил, что во время процесса из помещения выносили урну для голосования.

После чего глава Верховной Рады Руслан Стефанчук потребовал объяснений от министра образования Сергея Шкарлета по поводу непризнания победы Сергея Квита в выборах на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».