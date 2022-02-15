Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украине удалось сдержать Россию от вторжения.

Об этом он заявил на последнем брифинге, добавляя, что дипломатия продолжает этому содействовать.

— Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать, — сказал Дмитрий Кулеба.

США предупредили союзников в Европе, что они опасаются нападения России на Украину 16 февраля. ЦРУ совместно с Пентагоном в пятницу проинформировали федеральное правительство Германии и другие государства НАТО о том, что на основании новой информации существуют опасения, что атака на Украину может быть осуществлена уже в следующую среду.

В Министерстве обороны России заявляют, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик»— набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.