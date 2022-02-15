Три президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко призывают подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ «не был простым обманом».

Обращение трех президентов опубликовала прессекретарь Леонида Кучмы.

Речь идет о гарантиях безопасности, которые предоставили Украине после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия.

— Почти три десятилетия назад произошло событие, эхо которого сотрясает мир сейчас. Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были в названии Будапештского меморандума, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР, — подчеркнули бывшие украинские лидеры.

По их мнению, после начала российской агрессии и оккупации войсками РФ Крыма и части Донбасса «торжественные обещания», которые были даны подписантами договора, можно вспоминать «разве что как издевательство».

— Мы оказались перед перспективой экономической блокады — энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума. Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно скорее, — говорится в обращении.

Экс-президенты также отметили, что вместо реальных действий по обеспечению территориальной целостности Украины ее граждане слышат лишь «суровые предупреждения» в адрес кремлевского режима, однако при этом цена, которую он может заплатить за дальнейшую агрессию, не будет включать отключение SWIFT и отказ от использования Европой российского газопровода Северный поток — 2.

— Когда в 1994 году большие государства заключали соглашение с Украиной, они фактически говорили: мы не хотим, чтобы ты стала с нами равной… Но мы предлагаем тебе в обмен нашу подлинную поддержку. Вот тебе наше слово — честное слово сильного… Сегодня — решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым… Так докажите свою подлинную силу, — подчеркнули они.

Согласно данным разведки, в данное время у границ Украины сконцентрировано более 140 тысяч российских военнослужащих.

Британская газета The Sun, имеющая репутацию «желтой прессы», которая пишет новости-слухи о шоу-бизнесе и культуре, подготовила материал с названием «Рейд на рассвете» с «точной» датой российского вторжения в Украину.

Похожую информацию опубликовал и другой британский таблоид, The Mirror.

Как сообщалось, сегодня Госдума РФ рассматривала два документа о признании «ЛДНР». Один из них, поданный партией Единая Россия, предполагал предварительные консультации с МИД РФ, однако больше голосов набрал проект постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что признание «ДНР» и «ЛНР» даст повод Западу прекратить давление на Киев по выполнению Минска-2.

Ранее о необходимости поставок оружия сепаратистам заговороил первый замглавы Совета Федерации РФ и член «Единой России» Андрей Турчак.