Сегодня утром, 17 февраля, со стороны пророссийских оккупантов ведется усиленный

артиллерийский обстрел украинских позиций.

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

По его словам, артиллерия террористов не перестает бить с самого утра.

— В 10 артиллерия российских оккупантов калибра 152 и 122 мм начала обстрел украинских позиций в районе Донецка - более 50 снарядов. Обстрел продолжается, — написал журналист.

Тем временем информагентство «Остров» пишет, что российские прокси-силы всеми силами публикуют множество фейков об обстрелах со стороны Украины, чтобы создать сasus belli (повод для вторжения).

Напомним, в Станице Луганской боевики обстреляли детсад .

Ранее сообщалось, cпутники зафиксировали, что белорусские военные перекинули понтонный мост через Припять в непосредственной близости от границы Украины. Команда расследователей в сфере военных конфликтов Conflict Intelligence Team предположила, что его могут использовать для атаки на Украину.