ОБСЕ в пятницу проведет специальное заседание по запросу Украины из-за необычной военной активности РФ у ее границ.

Об этом сообщило польское председательство ОБСЕ, пишет «Европейская правда».

«Украина попросила активизировать пункт 16.3 Венского документа: встреча всех государств-участников в связи с необычной военной деятельностью. В пятницу состоится совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности», — говорится в сообщении.

Венский документ — международное соглашение государств-участников ОБСЕ от 2011 года, которое предназначено для реализации мер доверия и безопасности в регионе. Документ подписали 56 государств, входящих в ОБСЕ.

Пункт 16.3 документа предусматривает, что государство, подающее запрос с требованием предоставить разъяснение относительно необычной военной деятельности, или отвечающее на такой запрос, или оба государства, могут просить провести встречу всех государств-участников.

Действующее председательство в ОБСЕ или его представитель в течение 48 часов созывает такую встречу, во время которой оба государства представят свое видение.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил «РИА Новости» в четверг, что Россия не будет участвовать в заседании в пятницу.

Напомним, сегодня а Станице Луганской боевики обстреляли детсад. Также подразделения боевиков обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Луганской области.

Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.