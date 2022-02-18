В Николаеве индустриальный парк на базе Черноморского судостроительного завода сможет обеспечить 5 тысяч новых рабочих мест, он будет включать пять кластеров: логистический, портовый, агро-промышленный, промышленный и комфортный.

Соответствующий видеоролик опубликован на странице Индустриального парка «Наваль Парк» в Facebook.

Сообщается, что такой комплекс одновременно будет развивать бизнес и решать болезненные социальные вопросы Николаева.

— В чем выгода для бизнеса? Представьте, что у вас есть собственный порт или железнодорожная станция непосредственно возле производства. Экономите время и средства, потому что заказ не нужно дополнительно перевозить для дальнейшей транспортировки. Размещайте производство в промышленном кластере, а затем отправляйте товары из портового кластера или железнодорожной станции. А как насчет других направлений работы? Логистический кластер позволяет получать, отправлять и размещать разнообразные грузы. Он рассчитан и на экспорт, и на импорт, и на трейдинг. Конечно, для такого мощного бизнес-пространства предусмотрены комфортабельные офисы, зоны отдыха, заведения питания. Все это — комфортный кластер, — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что индустриальный парк создает не менее 5 тысяч рабочих мест.

— Зарплата для должностей, не требующих высокой квалификации, начинается с 20 тысяч гривен — без учета премий и социального пакета. Квалифицированные специалисты получат зарплату наравне со странами ЕС. Наконец Николаев перестанет терять специалистов! Цель индустриального парка Наваль — стать трамплином для стремительного развития нашего города, — указали в компания «Наваль-Парк».

Напомним, что компания «Наваль-Парк» владеет активами бывшего «Черноморского судостроительного завода» на территории которого хочет создать индустриальный парк. Условно территорию разделят на пять кластеров: агропромышленный, промышленный, логистический, портовый, комфортный.

Ранее сообщалось, что железнодорожная станция, которую построят в индустриальном парке на базе Черноморского судостроительного завода, будет способна обрабатывать в два раза больше вагонов, нежели сейчас может это сделать существующая станция «Николаев-Грузовой».

Наопомним, что компания «Наваль Парк» обратилась в Николаевский горсовет с документами, чтобы выкупить землю под ЧСЗ.

Напомним, что горсовет Николаева обязал ООО «Наваль Парк» погасить долги, но утвердил проект землеустройства на свыше 142 гектара.