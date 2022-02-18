Премьер-министр Денис Шмыгаль дважды уклонился от ответа на вопрос нардепов об отставке Сергея Шкарлета с поста министра образования.

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министру задавали этот вопрос нардепы от Голоса Инна Совсун и Наталья Пипа, пишет Новое время.

В своих вопросах они обвиняли Сергея Шкарлета в провале ряда реформ в сфере образования, а также в скандале вокруг выборов ректора Киево-Могилянской академии. Нардепы также спрашивали у Дениса Шмыгаля, когда он отправит Сергея Шкарлета в отставку.

Денис Шмыгаль прокомментировал обвинения в провале внедрения изменений, но о возможности отставке Сергея Шкарлета умолчал.

— Образовательная реформа является одной из самых важных в нашей стране, среди тех двух десятков, которые мы реализуем. Мы к этому относимся очень ответственно всем Кабмином, я лично, и министр Шкарлет также, — отметил Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства заявил, что проводил встречи со студентами и имеет с ними ряд договоренностей, а также подчеркнул, что реформа школьного питания реализуется достаточно успешно.

Волна протестов против Сергея Шкарлета прошла после выборов в Могилянке.

Ранее Министерство образования и науки не признало результаты выборов президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», потому что они состоялись с нарушениями и объявит повторный конкурс. Министр Сергей Шкарлет заявил, что во время процесса из помещения выносили урну для голосования.

После чего глава Верховной Рады Руслан Стефанчук потребовал объяснений от министра образования Сергея Шкарлета по поводу непризнания победы Сергея Квита в выборах на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».