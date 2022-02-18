Сегодняшние события на временно оккупированной территории Украины являются очередным витком гибридной войны против нашего государства.

Об этом идет речь в официальном заявлении Службы безопасности Украины.

— Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации. Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности, — говорится в заявлении.

В СБУ подчеркнули, что в эскалации конфликта заинтересована исключительно РФ и руководители псевдореспублик.

— Понимая все стоящие перед нашим государством угрозы, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри. Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации, — сказано в заявлении.

СБУ призывает украинцев как в мирных городах и селах, так и на оккупированной территории Украины сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям.

Как сообщалось, главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Позже стало известно, что обращения с заявлением о «срочной эвакуации» в Ростов от главаря «ДНР» Дениса Пушилина и главаря «ЛНР» Леонида Пасечника были записаны заранее, 16 февраля. Такая дата указана в метаданных к роликам.