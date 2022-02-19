Пограничные пункты пропуска в Ростовской области России работают только на въезд, сообщил в субботу, 19 февраля, представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области.

Об этом пишет ТАСС.

— Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ. С 09:00 мск 19 февраля погрануправление осуществляет деятельность в усиленном режиме, — сказал он.

В то же время, губернатор Ростовский области Василий Голубев объявил режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за роста беженцев из Донбасса.

— Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля, — сказал он на совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, который решение поддержал.

Также местные власти сообщили, что выплаты беженцам в размере 10 тысяч рублей начнут выплачивать уже сегодня.

В РФ заявляют, что беженцев из Донбасса могут направить в семь регионов: Краснодарский край (до 20 тысяч), Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области (до 10 тысяч).

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.