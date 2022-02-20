Коренные жители Ростовской области, куда боевики «Л/ДНР» объявили массовую эвакуцию гражданского населения, не испытывают теплых чувств к приезжим с Востока. По многочисленным свидетельствам, на месте возникает много бытовых конфликтов.

Об этом пишет Znak.

Местные сетуют, что приехавшие к ним в автобусах люди ведут себя демонстративно пренебрежительно, отказываются от вещей, бывших в употреблении, и требуют поселить их в квартирах с достойным ремонтом.

Большая часть недовольства выплескивается в комментарии, оставляемые в ростовских группах соцсетей. Znak приводит ряд гневных постов.

— У кента родственники попали в такую ситуацию. Так позиция такая: вы должны были то, должны это и так далее. А еще многие из первого заезда отказывались ехать далеко, видите ли, им нужно в городе. Но мы при этом жестокие, сухие и агрессивные, да и тупоголовое еще иногда стадо, — пишет пользователь. — Вот потому не собираюсь никому помогать или давать жилье. Наглые до ужаса. Еще говорят, это такие же русские. Извините, мне бы в такой ситуации помощь просто так бы оказали. Чтоб я так выеживалась… Да это верх невоспитанности, неблагодарности и наглости, — вторит ему другая пользовательница. — Трогательные истории при себе оставь. В 14 сам видел. У вас на руках по три паспорта: наш, украинский и днровский. Туда-сюда катаетесь, то к нам, то к ним, слезливые истории рассказывая. Там пенсия, тут пособия и выплаты. Отлично устроились, — сетует третий комментатор из местных. — Да, в прошлый раз требовали квартиры только в центре города, с хорошим ремонтом и тому подобное. Еду не такую дают, вещи выбрасывали. Что хотели, то и делали. Осадок такой оставили, — жалуется четвертый.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.