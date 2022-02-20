Вчера вечером боевики «ЛНР» выложили видео, на котором они якобы ликвидируют автомобиль со взрывчаткой, обнаруженный на трассе Луганск-Изварино. Оказалось, что видео было снято еще летом 2019 года.

Об этом информирует The Insider.

Метаданные в свойствах файла явно указывают на то, что ролик был создан 12 июня 2019 года в 20:21.

Террористы «ЛНР» утверждали, что обнаруженный ими автомобиль якобы мог взорваться во время объявленной эвакуации. Однако его взорвали больше 2,5 лет назад.

ЛНР опубликовала видео ликвидации автомобиля со взрывчаткой — метаданные свидетельствуют о том, что оно было создано еще в 2019 году

— Инициирование взрывного устройства, находящегося в транспортном средстве под путепроводом, угрожало жизни эвакуируемых граждан, следующих в колонне по трассе. Также по железнодорожному путепроводу через час после нахождения автомобиля со взрывчатым веществом должен был проследовать поезд, доставляющий эвакуируемых женщин и детей в Российскую Федерацию, — утверждалось в посте «МГБ ЛНР».

Стоит отметить, что сам взрыв машины на камеру не попал, оператор снимал лишь буксировку автомобиля.

«Консервы» — снятые длительное время назад видеоматериалы, выдаваемые за свежие.

Напомним, обращения с заявлением о «срочной эвакуции» в Ростов от главаря «ДНР» Дениса Пушилина и главаря «ЛНР» Леонида Пасечника были записаны заранее, 16 февраля. Такая дата указана в метаданных к роликам.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.