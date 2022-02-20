На подконтрольных боевикам частях Донецкой и Луганской областей местным жителям поступают предупреждения, что местные спецслужбы будут контролировать содержание их звонков, а также переписку в мессенджер.

Об этом рассказала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

По словам правозащитницы, ряду местных жителей угрожает отключение всей связи.

— Такие действия являются нарушением положений статей 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которыми гарантируются права на конфиденциальность и право на свободу придерживаться своих взглядов, получать и передавать информацию и идеи без вмешательства каких-либо органов и независимо от границ. Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения права украинских граждан на получение общественно-важной информации и принять немедленные меры реагирования, чтобы заставить государство-агрессора прекратить эскалацию конфликта на Востоке Украины, — акцентировала Людмила Денисова.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.