Отставной полковник ФСБ и террорист Игорь Гиркин захотел военного суда для главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая предложила не принимать беженцев из ОРДЛО в южных областях России, а перенаправить их в другие регионы.

Свои возмущения Стрелков опубликовал на личной странице.

Сама глава санитарного ведомства предлагала заселять беженцев в другие области, так как на юге России скоро начинается сезон отпусков.

— Я бы, наверное, обратилась, Александр Петрович, к вам с тем, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут эвакуировать людей, учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной. Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему, — сказала Анна Попова на совещании с участием врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

За подобную позицию боевик потребовал предать чиновницу трибуналу.

— Если бы у меня была возможность, то эта мразь была-бы немедленно предана военному суду за содействие вражеской агитации и пропаганде, — посетовал Игорь Гиркин, который ныне сам является подсудимый на нидерландском суде, ему грозит пожизненное.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.