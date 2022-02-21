Жители «Л/ДНР», вывезенные в Ростовский край по приказу главарей боевиков, начали возвращаться на обжитые места, когда поняли, что им ничего не угрожает от Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сославшись на разведку.

Согласно свежей информации из ОРДЛО, ряд местных, ранее выехавших за пределы самопровозглашенных республик в РФ, приезжают обратно.