Жители «Л/ДНР», вывезенные в Ростовский край по приказу главарей боевиков, начали возвращаться на обжитые места, когда поняли, что им ничего не угрожает от Украины.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сославшись на разведку.
Согласно свежей информации из ОРДЛО, ряд местных, ранее выехавших за пределы самопровозглашенных республик в РФ, приезжают обратно.
— Это на сегодняшний день тоже фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас у нашей разведки есть информация, что люди возвращаются самостоятельно домой. Их там никто не кормит, не расселяет. То есть, это чисто постановка для Мосфильма, — пояснил глава Минобороны Алексей Резников.
Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.
Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.
Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.
При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.
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Жители «Л/ДНР», вывезенные в Ростовский край по приказу главарей боевиков, начали возвращаться на обжитые места, когда поняли, что им ничего не угрожает от Украины.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сославшись на разведку.
Согласно свежей информации из ОРДЛО, ряд местных, ранее выехавших за пределы самопровозглашенных республик в РФ, приезжают обратно.
— Это на сегодняшний день тоже фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас у нашей разведки есть информация, что люди возвращаются самостоятельно домой. Их там никто не кормит, не расселяет. То есть, это чисто постановка для Мосфильма, — пояснил глава Минобороны Алексей Резников.
Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.
Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.
Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.
При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.