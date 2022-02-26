Одесские власти и правоохранители развернули вокруг Одессы и в ближайших селах 12 блокпостов. Укрепление на них в круглосуточном режиме удерживают сотрудники территориальных подразделений областного управления Нацполиции и спецподразделения.

Об этом сообщила пресс-служба главы Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого.

Как сообщается, сегодня тревожная ситуация сложилась в акватории портов Большой Одессы: недалеко от порта Южный, ракетными ударами российских кораблей подбит танкер-бункеровщик Миллениум Спирит (ходящий под флагом Молдовы). 10 членов экипажа спасены, однако трое из них находятся в тяжелом состоянии. На якорной стоянке порта было повреждено ударами ракет еще одно судно, ходящее под флагом Панамы.

Также в течение дня военные фиксировали частные случаи пролетов вертолетов и воздушных летательных аппаратов вдоль границ Одесской области со стороны непризнанной Приднестровской Республики. На сегодня выставлены 12 блокпостов, шесть в окрестностях Одессы и шесть — в близлежащих селах. Укрепление на них в круглосуточном режиме удерживают сотрудники территориальных подразделений областного управления Нацполиции, спецподразделения, патрульной полиции ШТОРМ и военные Национальной гвардии Украины.

— Областные больницы и бригады экстренной медпомощи полностью обеспечены медикаментами и кислородом и сейчас работают 24/7 и готовы оказывать помощь при любых обстоятельствах. Сформирован запас медицинских изделий и расходных материалов. Разработан четкий алгоритм пополнения всех медицинских запасов. Все больницы снабжены автономными источниками питания. Благодаря донорам пополняется запас крови: только сегодня около тысячи одесситов сдали кровь, — отметили в пресс-службе.

Школы и детские сады закрыты, торговые заведения — работают. На крупнейшем предприятии по изготовлению хлеба в регионе — Одесском хлебозаводе № 4 — запасы муки позволяют работать в режиме постоянного производства в течение недели, поэтому нехватки хлеба не будет.

— На территории Одесской области более 12 тысяч тонн дизельного топлива и 7 тысяч тонн бензина для населения. Сейчас мы оказываем помощь Генеральным Консульствам, расположенным на территории Одессы, по эвакуации их граждан, находящихся на территории Украины, — пояснили в облгосадминистрации.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.