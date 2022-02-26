Учредители российских благотворительных фондов выступили с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину. Они просят его начать переговоры с Киевом.

Текст письма и фамилии подписавшихся опубликовала 26 февраля учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

«Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины. Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров», — говорится в нем.

Среди других подписантов президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, учредитель фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, попечитель фонда «Дети-Бабочки» Ксения Раппопорт и многие другие.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.