Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий сообщил, что в зоопарке Харькова убиты животные.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Владимир Топчий также сообщил о выходе из Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

— Третьи сутки Украина борется и истекает кровью в борьбе с российскими оккупантами. Разрушаются города, гибнут мирные люди, танками давят машины и людей в них. В зоопарке Харькова (Экопарк) убиты животные. Ни один зоопарк россии не выразил поддержки и озабоченности зоопаркам Украины. Считаю невозможным дальнейшее пребывание Николаевского зоопарка в составе ЕАРАЗА и официально заявляю о выходе из ассоциации. Спасибо Пражскому зоопарку, Мирослав Бобек, за поддержку и многим моим коллегам по всему миру, — написал он.

Что произошло?

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В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

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