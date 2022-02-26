Из-за ночных обстрелов Николаева вражескими войсками часть автобусов «Николаевпастранса» была выведена из строя.

Об этом корреспондентам «Суспільного» сообщила представитель предприятия Екатерина Стоколяс.

Это два автобуса на маршруте №91, два автобуса на маршруте №51 и один — на №81.

Уцелевшие автобусы задействуют для перевозки военных.





Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.