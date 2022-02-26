Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду и Артем Чорноморов проехали по Николаевской области, чтобы оценить обстановку. Все в полной боевой готовности.

Об этом Александр Гайду написал в Facebook.

Также нардепы провели встречу с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

— В 7:00 утра провели встречу с председателем Николаевской ОГА Виталием Кимом по поводу боевой готовности города и области! Мы готовы! Наши военные – готовы! Наши люди и земля под надежной защитой! Враг пожалеет, что пришел в дом! Мы сделаем его для российских оккупантов адом! Выстоим вместе! Только так и никак по-другому!, — уверен народный депутат.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.