Городской голова Николаева рассказал о ситуации в городе, работе транспорта и коммунальных служб.

— Ночь в Николаеве была неспокойной, но мы выстояли. Теперь работаем над ликвидацией последствий российской агрессии. Готовимся и к дальнейшей защите, — отметил он.

Коммунальные службы

Все котельные «Николаевоблтеплоэнерго» и Николаевской ТЭЦ работают. Подают тепло в дома. Водоканал работает в штатном режиме.

Транспорт

Постепенно на маршруты выходит коммунальный транспорт. В настоящее время в ограниченном количестве:

автобусы — 5

троллейбусы — 8

трамваи — 12

По возможности будут увеличивать. Троллейбусы на Северный не курсируют. Частные перевозчики тоже работают — на маршрутах около 30 единиц.

Как помочь?

В городе работает Центр распределения помощи (Шевченко, 58). Туда можно привезти продукты и теплую одежду. Также открывают подобные пункты в территориальных центрах соцзащиты.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.