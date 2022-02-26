Мэр Александр Сенкевич сообщил, что по Николаеву массово наносят метки разного цвета.

Такие метки наносят диверсанты. Они служат «маяками» для российской авиации, указывая места для ударов или высадки десанта.

Коммунальщики работают по всем районам и закрывают их.

— Нужна и ваша помощь. Если видите их, засыпайте землей, закрывайте чем-то не просвечивающимся. Также отправляйте фотографии этих меток с четкой геолокацией в городской контакт-центр. Будем оперативно направлять туда коммунальщиков, — написал мэр.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.