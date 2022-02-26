Мэр Николаева Александр Сенкевич предупредил, что в ближайшее время на город возможна атака и призвал горожан оставаться дома.

Об этом он сообщил в своем новом видеообращении к горожанам.

— Важное сообщение!. В ближайшее время прошу оставаться всех дома. Потому что возможная атака на город. Сейчас у нас мосты соединили, но их могут развести в любое время. Также важно, чтобы все кто находится в городе не собирались возле военных зданий и не находились возле военной инфраструктуры. Люди, которые будут перемещаться возле этих зданий, и снимать что-то на мобильный телефон, их отправят в полицию, а также отберут мобильный телефон, – сказал мэр.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.